Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA