banner15

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48