Dışişleri Bakanı'ndan önemli Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz" dedi.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki işgali

Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanını ve Deniz Yetki Alanı anlaşmalarını ana karasını değil Girit adasını baz almak suretiyle ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yapmayı planlıyor. Rumların da aynı yolu izlemesi suretiyle Türkiye, Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına mahkum edilmek isteniyor. Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imzalaması halinde işgal projeleri bozulacak. Türkiye Libya’daki mevcut muhataplarıyla deniz yetki sınırlandırmasını öngören MEB anlaşması imzalarsa, GKRY’den Yunanistan’a uzanan işgal hattına Türk kalkanı indirilmiş olacak. Çünkü halen Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile yaptığı görüşmelerde Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa’ya ulaştıracak hat olarak Türkiye ve Libya kıta sahanlığı üzerinden planlamalar yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 12:21