Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Güncel 10.05.2021, 12:44
Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.
AA
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