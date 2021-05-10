Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a gidiyor

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA