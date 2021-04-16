Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu herhalde artık tanımışsınızdır. Bir önceki açıklamada farklı, sonraki açıklamada daha farklı. Ya Bay Kemal biz seni artık tanıdık. Benim çiftçimin elinde şu an patates, soğan kaldıysa... İl başkanları toplantımızda gündeme gelmişti. Toprak Mahsülleri Ofisimle konuştum. 'Başkan hiç işi uzatmayalım' dedim. Çeltikte üç farklı çeşit vardı. 'Bunların hepsini ellerinden alacaksınız ve çeltik çiftçimizin elinde kalmasın.' Bu şekilde çeltik konusunu çözdük. Patates ve soğan konusunda onları da ayrıca alacağız. Bunu da valilerimiz kanadıyla tüm Türkiye'ye ramazan öncesinde hibe olarak dağıtacağız. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı, patates ve soğanı dağıtalım dedik. Ama Bay Kemal rahatsız oldu.

(Kuzey Kıbrıs) Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde biz, özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimi noktasında, onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsaade edemeyiz. Türkiye'de din eğitim öğretimi noktasında bu tip şeyler çözülmüştür. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. Kuzey Kıbrıs Fransa değildir, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunların uygulanması safhasına geçilmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yanlıştan süratle dönmelidir, dönmezse bizim atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır."

Sputnik