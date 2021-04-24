Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." denildi.

AA