Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Birliği’ne tepki: Kararları reddediyoruz

Arap Birliği; Irak, Libya ve Suriye’nin içişlerine müdahale edildiğini iddia ederek Türkiye ve İran’ı kınadığını bildirdi. Ayrıca Birlik, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör ile mücadelesine karşı, Bağdat yönetiminin her türlü tutumunu destekleme karar aldı.

Dışişleri Bakanlığından, Arap Birliği’nin dün gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısının ardından Türkiye’ye yönelik yayımladığı açıklamaya bugün sert bir yanıt geldi. Bakanlığın açıklamasında, “Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır.” denildi. Arap Ligi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet edildi.

Açıklamada, bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla Türkiye’ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıklarının görüldüğüne dikkat çekildi. Türkiye’nin Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiğinin ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiğinin herkesçe malum olduğu belirtildi.

AA