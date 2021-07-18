Dışişleri'nden ABAD'ın ‘başörtüsü’ kararına kınama: 'Hukuken yanlış'

Bakanlıktan meydana getirilen açıklamada, “Avrupa Birliği Hakkaniyet Divanı’nın, Almanya’daki iki başka işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması ile alakalı son sonucu din özgürlüğünü açıkca ihlal etmektedir. Karar, İslam zıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa’da kurumsal ve hukuksal bir kimliğe kavuşturulma uğraşlarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır” tabirleri yer aldı. Izahat şu şekilde devam etti:

“Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın halde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, bilhassa Müslüman bayanların bu durumdan daha da negatif etkilendikleri bir vakıadır. İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı deneyimlerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komitesinin (ECRI) ve BM Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü’nün raporlarında da vurgulanmaktadır.Hal böyleyken, Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir devirde, ABAD sonucu, din özgürlüğünü yok saydığı suretiyle, ayrımcılığa da taban ve hukuksal kılıf kazandıracak bir kalite taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli kelam mevzusu sonucu kınıyoruz.”

Kaynak:Memurlar