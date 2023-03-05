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Diyanet fetva hattı, ücretsiz Alo fetva hattı telefon numarası, fetva hattı WhatsApp hattı iletişim bilgileri nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı olarak kullanılan 444'lü numarayı iptal ederek sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilen Alo 190 Dini Danışma projesini yürürlüğe koydu. Diyanet fetva hattı, fetva hattı telefon numarası, fetva hattı WhatsApp...

Güncel 05.03.2023, 15:29 05.03.2023, 15:29
Diyanet fetva hattı, ücretsiz Alo fetva hattı telefon numarası, fetva hattı WhatsApp hattı iletişim bilgileri nedir?

Diyanet fetva hattı, ücretsiz Alo fetva hattı telefon numarası, fetva hattı WhatsApp hattı iletişim bilgileri nedir? Günlük yaşantımızda yaptıklarımızın veya yapacaklarımızın İslam dinine uygun olup olmadığını merak ederiz. Merak ettiklerimizi öğrenmek için her defasında bir İslam alimini veya bir imama sormak mümkün olmayabilir. 

Bu durumda hayatımızı kolaylaştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çok güzel bir uygulama hayata geçirildi. "Fetva Hattı" olarak bilinen "Alo Fetva 190" hattına ulaşan vatandaşlar merak ettikleri konular hakkında uzman kadrodan oluşan bir ekipten bilgi alabiliyorlar. 

FETVA HATTI TELEFON NUMARASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla 'Dini Danışma Hattı'nı yeniledi. "Alo 190 Dini Danışma" olarak yeniden düzenlenen hatta, yurt içinden ve cep telefonlarından ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının dini soruları cevaplandırmak üzere kurduğu 444 1 789 numaralı fetva hattında değişikliğe gidildi. Vatandaşlardan gelen yoğun talebe daha hızlı cevap verebilmek ve ücretsiz olarak daha geniş toplum kesimlerine ulaşabilmek amacıyla oluşturulan Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası "190" olarak belirlendi.

Sabit ve cep telefonlarından 190 numarasını çevirerek, bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanacak olan vatandaşlar, müftülüklerde bulunan "Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu" üyelerine sorularını yöneltebilecek.

DİYANET FETVA HATTI NEDİR?

Diyanet Fetva Hattı, vatandaşların günlük hayatında karşılaştığı sorunların dini mahiyetini öğrenmek için bilgilendirilmek üzere başvurdukları bir merkez haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 'ücretsiz fetva hattı' kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İslam dini konusunda merak edilen bütün soruları cevaplamaya çalışan Diyanet'in ücretsiz fetva hattı onlarca kişiyle hizmet sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu hizmet, dijital platformlardan da erişebileceğimiz bir hal aldı. iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

ALO FETVA HATTI NUMARASI KAÇ

Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattına sorular sorulabilecek. Ayrıca resmi internet sitesine üye olarak veya e-devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu’na da dini sorularınızı sorabilirsiniz.

ALO Fetva Hattı numarası, 190 olarak hizmet veriyor.

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Yorumlar (397)
tugba 4 yıl önce
Esim beni aldattigini soyledi ama cok pismanim diyor ne yapmam gerekiyor hic bilmiyorum
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gizem 11 yıl önce
eşimle tartışma esnesında bana bir kere boş ol dedi boşan mış olurmuyum
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ibrahim 11 yıl önce
yenilenen 190 fetva hattından diyanet işlerine ulaşabileceğimizi yazmışsınız duyuruda. cepten aradığımda ise öyle bi numara olmadığını ve eksik numara çevirdiniz uyarısını alıyorum. ve suan çok gerekti bu fetva hattı bir türlü ulaşamıyorum. lütfen bu duruma bir el atın... (Hatay)
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rahmiye guveli 11 yıl önce
sofrada herkezin aynı tabakta yemek yerken önunden ye baskasının onune uzanmamasını soyliyen peygamber efendimiz deyilmidir. kim uzanırsa baskasının onune eline hafifce vurun. kelimes hadismi dir? tesekkur ederim.....................................................................................................................................................
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İLHAMİ 11 yıl önce
Bir yerden ders almak bir yere bağlanmak doğrumudur Alındığı zaman yapılmadığı halde ne tür günahları vardır Bağlanılmadığı taktirde allaha ve peygamberlerine yapmış olduğumuz ibadet kabul olmuyormu
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erdoğan ün 11 yıl önce
Erkek karsının ibadet etmediğinden sorumlumudur?
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Nazım 11 yıl önce
bir kişiden alınan 7000TL.nerelere harcanıyor.bilgi almak istiyorum teşekkür ederim
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bahar 11 yıl önce
bu fetva hattı çalışmıyor mu 190 ı arıyorum ama yanlış numara diyor cepten arayabileceğim başka numara varmı
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