Diyanet İşleri Başkanı: '10 bin imama ihtiyacımız var'

Katıldığı bir programda camilere ilişkin konuşan Ali Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu; Ramazan'a kadar ise 7 bin 800 atama gerçekleşeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında canlı yayınlanan 'Arka Plan' programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Ali Erbaş, konuşmasında imam atamalarına değindi.

Erbaş, Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"RAMAZAN'A KADAR ATAMA YAPILACAK"

1 Şubat 2022'de nihai sonuçları açıklanan 7800 imam hatiplerin göreve başlamasının Ramazan ayına yetişeceğini belirten Erbaş: Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Erbaş, "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin de kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.