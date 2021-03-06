Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin poşzitif çıktığını şöyle duyurdu:

 "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim.".

AA

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