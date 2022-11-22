Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünü ilime adamış, binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi eski Başkanlarımızdan hadis alimi Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü. Ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."