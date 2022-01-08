Diyanet İşleri Başkanı'ndan Sarıkamış Şehitliği'ne ziyaret

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri dolayısıyla ilçede bulunan Erbaş, şehitliği ziyaretinde dua okudu.

Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, şehitlerin millet, vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiğini söyledi.

Gençlere ve çocuklara, şehitlerin yaptığı kahramanlık destanlarının sık sık hatırlatılması gerektiğini belirten Erbaş, "Hatta grup grup gençlerimizin bu bölgelere getirilip dedelerinin, ecdadının hangi şartlarda, vatan için neler yaptıkları, nasıl mücadele ettikleri hususu anlatılmalı. Kahramanlık destanı olarak dedelerimizin ne büyük bir ruha, ne büyük bir yiğitliğe sahip oldukları torunlarına anlatılmalı." dedi.

Erbaş, ülkenin her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını, Sarıkamış'ın da şüheda yurdu olduğunu dile getirdi.

"Parçalanan çarıkları da atmamışlar, yemek için kullanmışlar"

Ataları incitecek yanlış davranışlar yapılmaması gerektiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dedelerimizin savaştığı, şehit oldukları yerleri görelim istedik. Benim de iki dedem hem babamın babası hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Dün akşam telefonla annemle konuştum. Anneme dedim ki 'Babanın sana anlattığı hatıralarından aklında kalanlar var mı?' Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmamışlar, yemek için onu kullanmışlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenabıhak hepsine rahmet eylesin."

Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın önemli noktalarından, Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk mevkisini de ziyaret etti.