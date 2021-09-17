Diyanet İşleri Başkanlığına atama
Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
Güncel 17.09.2021, 00:13 17.09.2021, 00:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: AA
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