Diyanet: Kariye Camii'nde çalışmalar sürüyor

Kariye Camii müzeden aslına dönüştürülmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinden bu yana 2 yıl geçti.

Tarihi camii 1945 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile müze statüsü verilmişti. 21 Ağustos 2020 yıılında yayınlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kariye'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19’uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Ancak geçen 2 yıla rağmen camiye dönüştürelen müze ibadete açılmadı. Aynı yıl içersinde Ayasofya 10 Temmuz'da Diyanet'e devredilmiş, 24 Temmuz'da ibadete açılmıştı.

Tarihçi ve Siyaset Bilimci Samim Akgönül, 2 yıl önce devredilen tarihi yapı için CİMER üzerinden Diyanet'e soru sordu.

Akgönül, "2019 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiği söylenen ve ziyarete kapanan İstanbul Edirnekapı'da bulunan Kariye Camii Müzesinde nasıl bir çalışma, hangi kurum tarafından yürütülmektedir ve bu çalışmanın hangi aşamasında bulunulmaktadır?" sorusunu yöneltti.

Diyanet, Akgönül'e sadece "Çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü nezaretinde yürütülmektedir" yanıtını verdi. 2 yıl önce devredilen tarihi yapıdaki çalışmanın nasıl yürütüldüğü ve hangi aşamada olduğu sorusu ise yanıtsız kaldı.

Tarihi yapının akıbeti merak konusu.

Kaynak: Gerçek Gündem