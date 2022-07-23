Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki annelerden Sevgi Çağmar, oğlunun 8 yıl önce kendisinden koparılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır HDP İl Başkanlığı binasının önünde yaptıkları eylemle evladına kavuşmak için mücadele verdiğini anlatan Çağmar, "Biz buradayız, buradan gitmeyeceğiz. Oğlum ve bütün çocuklar gelmeden gitmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Haklıyız, çocuklarımızı istiyoruz. Yavuz eğer beni görüp duyuyorsan gel, yeter artık bu hasret bitsin. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

"Çocukların peşini bırakmayacağız evladımı HDP'den istiyorum"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır hastalık, yaz kış demeden evlatları için eylem yaptıklarını belirtti.

Evlat acısının başka hiçbir acıya benzemediğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Sebep olan kişilere Allah hakkımızı bırakmasın. Allah hakkımızı bırakmayacak. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz. Çocukların peşini bırakmayacağız. Evladımı HDP'den istiyorum. Onlardan istemeseydim bugün onların kapısında olmazdım."

Teslim olan 37 çocuğun ailesine kavuştuğunu belirten Demir, kendi evlat hasretlerinin de bitmesini diledi.

Oğluna seslenen Demir, "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Sen başımın tacısın. Gel başımın üstünde yerin var. Bu yanlışlıktan dön. Devlet de ailen de sana kucak açıyor." dedi.