Diyarbakır'da 3 PKK'lı mühimmatla yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Diyarbakır'da 3 PKK'lı mühimmatla yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 10:10
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