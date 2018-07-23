Diyarbakır'da petrol aramaya izin çıktı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Diyarbakır sınırları içinde kalan 30 bin 533 hektar genişliğindeki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi uygun bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de petrol arama seferberliği başlatmıştı.

Albayrak Mayıs ayında yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız.''