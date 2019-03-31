Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Saadet Partisi adayı kazandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Suat Akmeşe 3 bin 227 oy aldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazandı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Suat Akmeşe 3 bin 227 oy aldı.