Diyarbakır Valiliği önündeki cadde dört yıl sonra tek yönlü trafiğe açıldı

Diyarbakır'da güvenlik amacıyla 4 yıl önce trafiğe kapatılan Valilik hizmet binası önündeki cadde, vatandaşların talepleri üzerine, tek yönlü ulaşıma açıldı.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da merkez Yenişehir ilçesinin Dürümlü Mahallesi'nde 15 ton patlayıcı yüklü kamyonla düzenlendiği, 16 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı saldırının ardından Diyarbakır Valiliği güzergahındaki bazı yollara güvenlik amacıyla bariyerler konulmuştu.

Vatandaşların taleplerini değerlendiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İnaloğlu Caddesi'ndeki bariyerlerin kaldırılması ve trafiğin tek yönlü açılması talimatını verdi.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından araçların geçişine açılan cadde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik araçları tarafından yıkandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, "Sayın Valimizin talimatlarıyla 4 yıldan bu yana kapalı olan İnaloğlu Caddemizi tek şerit halinde trafiğe açmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.