Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: 8 yaralı

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.