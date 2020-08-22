Doğal gaz keşfi sonrası, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" dedi.

"ÜLKEMİZİN REFAHINI VE GÜCÜNÜ ARTIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Twitter'dan, "Bulunan doğal gaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KAYNAK: HABER7