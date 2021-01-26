Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Ağrı'da da aşırı soğuklardan dere ve nehirler buzla kaplandı.

Park halindeki tırların yakıt deposunun donduğu kentte, sürücüler ateş yakarak araçlarını çalıştırabildi.

Çatılardan buzlar sarkarken, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kars'ta da benzer manzaralar oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere yem verdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 6, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulması, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA