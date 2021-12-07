Doğu Karadeniz'deki sağlıkçılar iş bıraktı

Trabzon'da, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü bahçesinde bir araya gelen sendika üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle Sağlık Bakanlığınca yapılacak ücret iyileştirmesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın, grup adına yaptığı açıklamada, hekimlerin ücretlerinde yapılacak iyileştirmenin, geç kalınmış bir uygulama olmasına rağmen memnuniyet verici olduğunu ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Yetkili sendika olarak zam yapılmasına asla karşı olmadıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkesi emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak bu vahamete 'dur' demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasına katılan Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Kara ile Memur-Sen'e bağlı çeşitli sendikaların başkan ve yöneticileri de eyleme destek verdi.

Giresun'da da Sağlık-Sen üyeleri iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Debboy mevkisinde toplanan sendika üyeleri, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdükten sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Kerim Süral, sağlık çalışanlarının bir kısmına zam yapılırken geri kalanların yok sayıldığını savundu.

Bu duruma tepki amacıyla bugün ve 9 Aralık Perşembe günü iş bırakacaklarını ifade eden Süral, şöyle konuştu:

"Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla hak etmiyor. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması taleplerini dile getirdi.

Sağlık-Sen Rize Şube Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere, yapılan zamma karşı olmadıklarını, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasına Memur-Sen Rize Şube Başkanı Seyit Ali Yılmaz da katılarak destek verdi.

Sağlık-Sen Bayburt Şubesi üyeleri de Bayburt Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Gökhan Akdağ, yetkili sendika olarak zam yapılmasına karşı olmadıklarını ancak zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Sağlık personelinin salgın döneminde canla başla çalıştığını dile getiren Akdağ, "Sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir." dedi.