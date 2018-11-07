Doğu Türkistan'daki Çin zulmü İstanbul'da protesto edildi

İstanbul Fatih Camii'nde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Saraçhane Parkı'na gerçekleştirdikleri yürüyüşte Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk toplumuna yönelik baskı ve zulümlerini protesto etmek için yapılan yürüyüşe her yaştan kişi katıldı.





Öğle namazından sonra Fatih Camii avlusunda toplanan grup sloganlara atarak, Saraçhane Parkına yürüdü. Burada grup adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Doğu Türkistanlı temsilciler açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Doğu Türkistan halkının uğradığı baskılar protesto edildi. Açıklamaların ardından grup parktan ayrıldı.

Kaynak: Ajanslar

