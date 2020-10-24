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Doğubayazıt HDP İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Sabah düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Ekelik ve Öztürk, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doğubayazıt HDP İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde haklarında gözaltı kararı bulunan HDP İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ve yardımcısı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararları bulunan Ekelik ve yardımcısı Gönül Öztürk'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Sabah düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Ekelik ve Öztürk, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler ayrıca HDP İlçe Başkanlığı binasında da arama gerçekleştirdi. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 15:46
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