Domates fiyatına Belediye Başkanı müdahale etti

Gaziantep'te belediyeye ait pazar yerinde fiyat denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sattığı domatese fahiş fiyat uygulayan pazarcıya müdahale etti.

"Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" diyerek pazarcıya tepki gösteren Belediye Başkanı'nın uyarısı kısa zamanda sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye'de duyuldu.

Şahinbey Belediye Başkanı son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor. Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 75 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Tahmazoğlu, yanındaki birim amirlerine ve zabıtalara ya ucuza satılması yada tezgahın kapatılması talimatını vererek pazar yerinden ayrıldı

Kur farkı bahanesiyle kette özellikle domates gibi ürünlerdeki yaşanan fiyat artışlarından mağdur olan vatandaşlar ise cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Başkan Tahmazoğlu'nun tavrı son dönemlerde fahiş fiyatlardan yakınan sosyal medya kullanıcıların da yoğun desteğini gördü.

Kaynak: Ajanslar