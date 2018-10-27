Donan askerler için soruşturma başlatıldı

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında 26 Ekim'de şehit olan 2 askerle ilgili bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yaşanan olay, yer ve zamanla ilgisi bulunmayan, gerçeği yansıtmayan ve şehitlere ait olmayan fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşılmasının ciddi bilgi kirliliği oluşturduğu belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmanın zaruri hale geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında 2300 rakımlı Nazımiye kırsalında karayolu ulaşımı olmayan, sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı 12 kişiden oluşan timimiz, 22 Ekim'de helikopterle indirilmiştir."

Timin bölgede pusu faaliyeti icra ettiği anlatılan açıklamada, "Pusu faaliyeti icra eden timimizin ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim'de geri çekilmesi talimatı verilmiştir ancak helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

10 asker taburcu edildi

Terör eylemi ve el yapımı patlayıcı riskine rağmen karadan bölgeye ulaşan takviye birliklerin tim personeline ilk müdahaleyi yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadan bölgeye ulaşan birliklerce 2 kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bölgeye getirilmesi, hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 2 kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerini müteakip taburcu edilmişlerdir."

Açıklamada şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri ve millete sabır ve başsağlığı dileğinde bulunularak, "Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca da idari soruşturma başlatılmıştır. Teröristle Mücadele Harekatımız aynı hedef doğrultusunda azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 14:20