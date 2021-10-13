Döviz büroları yeni düzenlemeye itiraz edecek

Döviz büroları işlemlerde kimlik zorunluluğu düzenlemesine itiraz edecek.

Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz işlemlerine yönelik kimlik tespiti zorunluluğuyla ilgili Bloomberg HT yayınında yaptığı değerlendirmede düzenlemeye itiraz edeceklerini söyledi.

Ünver, düzenlemeyle ilgili müşterilerden tepki aldıklarını, kendileri için de kimlik tespitinin zaman kaybı ve maliyet yarattığını söyledi.

Kaynak: Bloomberg