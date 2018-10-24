Drone kullanımına müdahale geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), önümüzdeki dönemde drone’ların kullanacağı frekanslarla ilgili çalışma yaparken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de (SHGM) kayıt sistemiyle ilgili bazı değişiklikleri düzenleyecek. Mevcut yönetmelik kapsamında 500 gram ve üstü ağırlığındaki drone’ların e-Devlet üzerinden kayıt yapılması gerekirken, bu zorunluluk yeni yönetmelikle 250 grama kadar düşürülecek.

Kayıtların takibiyle ilgili yeni bir sistem hazırlanırken, bandrol seçeneğinin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Bu seçenek, bakanlık yetkililerince kabul görürse, kayıt işlemi, drone’u satın alan kullanıcının inisiyatifine bırakılmak yerine, televizyon ithalatında uygulanan TRT bandrolü gibi ithalatçıya getirilecek bandrol zorunluluğuyla yapılacak. Yeni yönetmelikte, şehirlerde drone uçurulabilecek alanlara ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Sportif ve hobi amaçlı kullanıma yönelik kentlerde serbest bölgeler belirlenecek ve kullanıcılar, herhangi bir kurumdan izin almaksızın bu bölgelerde drone uçurabilecek.

Kaynak: Ajanslar