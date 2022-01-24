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Dün akşam kapatılan İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Güncel 24.01.2022, 09:08
Dün akşam kapatılan İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu yeniden açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

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#İstanbulAnkara D100 Devlet Yolu
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