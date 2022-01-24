Dün akşam kapatılan İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu yeniden açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.