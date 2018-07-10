Dünya Bülteni tarihi töreni yerinden takip etti

İbrahim Ethem Gören | Dunyabulteni.net

9 Temmuz 2018 Türk devlet; ebed müddet tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Beştepe Millet Sarayı’nda Sn. Cumhurbaşkanımız için düzenlenen Göreve Başlama Töreni’ne Yeni Türkiye’de hamle çapında yapılacak iş ve hizmetlerin numunesi olarak kayıt düşüldü. Beştepe’deki tören öncesinde Sn. Cumhurbaşkanımız TBMM’de yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri ile birlikte, devlet erkânı temsilcileri, milletvekilleri, eski vekiller, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan 5 bini aşkın kişi katıldı.

9 TEMMUZ 2018 ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

9 Temmuz 2018 Türkiye Cumhuriyeti için oldukça önemli, tarihi bir dönüm noktası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bin küsur yıldır ecdadın emanetine sahip çıkmakta olduğumuz bu toprakları el ve gönül birliğiyle daha müreffeh bir hale getirecek.

101 PARE TOP ATIŞI

Törenin başlamasından hemen önce, Cumhurbaşkanımızın atlı birliklerin eşliğinde Külliye’ye girerken 101 pare top atışı yapılıyordu. O esnada tören alanındakilerin hafızalarına Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı başlıklı şiirinin; “Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?/Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!/Adalar’dan mı? Tunus’dan mı, Cezayir’den mi?/Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi/Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;/O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?” mısraları aklına düştü.

“…NASRUN MİNALLAHİ VE FETHUN KARÎB…”

Cumhurbaşkanımız 16 Türk devletini sembolize eden askeri birliğin yanından, tören alanına doğru turkuvaz halıya adım attığı esnada Külliye’de Davudi bir âvaz yankılandı… “Nasrun minallahi ve fethun karîb ve beşşiril mü’minîn/Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih. (Ey Habibim) Müminleri müjdele.” (Saff Suresi 13’üncü ayet-i kerime.)

BAŞKAN ERDOĞAN: “RABBİM, GÖĞSÜMÜZÜ GENİŞLET, HAYIR İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIR.”

Cumhurbaşkanımız konuşmasına dua, hamd ve sena ile başladı… “İlk Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum: Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır.

Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına, yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab, bizi hasetten muhafaza eyle. Ya Rab, bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden berî eyle. Ya Rab; bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin.

Bu mübarek günde dileğimiz odur ki, bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab. Allah’ım, yalnız senden yardım dileriz. Rabbim, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.”

Konuşmanın özeti mahiyetinde duaya Külliyedekiler hep birlikte “Âmin” dedi, “Âmin, Âmin...”

YENİ TÜRKİYE’NİN İLHAM KAYNAĞI…

Cumhurun Başkanı, tarihi konuşmasında Edip Cansever’in “Bütün iyi kitapların sonunda/Bütün gündüzlerin/Bütün gecelerin sonunda/Meltemi senden esen/Soluğu sende olan/Yeni bir başlangıç vardır.” dizeleriyle Yeni Türkiye’nin yeni ufuklarının ilham kaynağına işaret ediyordu.

Saff Suresi’yle başlayan merasim, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasıyla nihayet buldu. Duadan hafızamızda “…Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, coğrafyamıza fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme Allah’ım!

Zalime karşı her daim mazlumun yanında yer alan; gariplere, kimsesizlere, biçarelere derman olan; fakire, düşküne, yetime kol kanat geren aziz milletimize zeval verme Allah’ım! Şüheda yurdu cennet vatanımızı birlik, beraberlik ve kardeşlikle ilelebet payidar eyle Allah’ım!...” şeklindeki içten niyazlar kaldı.



Program sonrasında Külliye’de devlet, millet ve ümmetle hasret giderdi. Bu bağlamda biz de ‘Son Başbakan’ Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İstanbul Millet Vekili İffet Polat ile görüştük. Tokat Milletvekili, Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile Dünya Bülteni’ne özel bir röportaj için sözleştik. İnsan Hakları ve Adalet hareketi Başkanı Av. Cihat Göktürk ve Sadaka Taşı Derneği Başkanı Kemal Öztürk ile hasbihal ettik.

Bakanlar Kurulu’nun açıklanacağı basın toplantısının öncesinde de Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı, duayen gazeteci Sefer Turan ile tesbih koleksiyonu üzerine sohbet ettik.

AHMET BERAT ÇONKAR: YENİ SİSTEMDE TÜM KURUMLAR SADECE İŞLERİNE ODAKLANACAK

İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın yeni sistemle ilgili görüşlerini alma imkânımız da oldu: “Kamu yönetiminin tamamıyla yeniden yapılandırılacağı bir süreçtan bahsediyoruz İbrahim Ethem Bey. Daha işlevsel, özel sektördeki verimlilik hedeflerinin kamu yönetiminde de gözetileceği bir yapı kısa sürede temin edilecek. Hızlı karar alıp uygulama imkânı söz konusu. Yeni sistemde siyasi istikrarsızlık olmayacağı için tüm kurumların işlerine odaklanacakları bir ortam olacak. Yönetimde iki başlılığın olmamasının kazandıracağı hız ve işlevsellik insanlarımıza her alanda katma değer üretecek.”



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 20:52