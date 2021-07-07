Dünyaca ünlü hacker grubundan Akbank açıklaması

Akbank'ta dün sabah itibarıyla çöken sistemin yarattığı sorun 24 saatten fazla süredir çözülemezken, sosyal medyada bankaya yönelik siber saldırı iddiaları gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısının kendilerine yönelttiği soruya yanıt veren Anonymous isimli hacker grubundan, "Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz" açıklaması geldi.

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta dün sabah itibarıyla çöken sistem nedeniyle binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşarken, üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen çözülmeyen problem beraberinde birçok iddiayı da getirdi.

Dün sabahtan beri bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemleri çalışmazken müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Yaşanan bu sorunların bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Akbank'a siber saldırı düzenleniyor" şeklinde yorumlanmasının ardından açıklama yapan banka iddiaları yalanlamıştı. Bugün de internet sitesine giren müşterilerine yönelik bir bilgilendirme mesajı yayınlayan Akbank, yaşanan sorunun banka anabilgisayarındaki teknik arızadan kaynaklandığını ifade etmişti.

Siber saldırı iddiaları Akbank tarafından yapılan açıklama ile yalanlasa da sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı pek ikna olmadı. Twitter üzerinden dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'a "Doğruyu söyleyin sizin işiniz mi bu?" sorusunu yönelten bir kullanıcıya hacker grubundan yanıt gecikmedi.

Anonymous, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz."

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