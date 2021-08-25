Dünyaca ünlü yarışçı İstanbul Boğazı'nı motosikletle su üzerinde geçti

Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı.

Aynı zamanda dublör sanatçılığı da yapan Avustralyalı yarışçı için Ortaköy ve Beylerbeyi'nde özel platformlar hazırlandı, İstanbul Boğazı bir süreliğine deniz trafiğine kapatıldı. Ortaköy'den motosikletiyle deniz yüzeyine inen Maddison, 70 km hızla yaklaşık 1,5 dakikada Beylerbeyi'ne ulaştı ve su üzerinde Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek denemesini başarıyla tamamladı.

Beylerbeyi'nde bir süre dinlenen Robbie Maddison, motosikletiyle aynı sürede Ortaköy'e döndü. 40 yaşındaki Avustralyalı motokros yarışçısı, büyük bir sevinç yaşadı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maddison, İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an motosikletiyle geçmeyi hayal ettiğini ve bunu gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu performansını sergileyebilmek için bir yıl çalıştığını belirten Robbie Maddison, "İstanbul Boğazı'nın derin akıntı ve sularında motosikletimi ilk kez kıtalararası sürdüğüm için çok heyecanlıyım. İstanbul Boğazı, dünyanın en yoğun trafiğine sahip kanallardan biri. İstanbul Boğazı sularından bugüne kadar her türlü deniz aracı geçmişti, ancak bir motosiklet geçmemişti. Bugün burada sınırlara meydan okuduk. Aylarca hazırlandık ve korkusuzca nasıl yapabileceğimizi araştırdık. Büyük ve dikkat çekici bir hikayenin altına ismimizi yazdırdık. Tam bir dakika gibi bir sürede, martılar eşliğinde ve boğazın sularının üzerinde Avrupa'dan Asya'ya geçtim. Zaman zaman akıntının 13 mile çıktığı boğazdaki bu performansımın verdiği keyfi hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

AA