Dünyanın en zengin 4. insanı Türkiye'de

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı lüks yatı, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in yatını görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Gates, yaklaşık 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı konumunda.

İlk üçte ise sırasıyla Tesla CEO’su Elon Musk(200+ milyar dolar), Amazon CEO’su Jeff Bezos(193+ milyar dolar) ve Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault(174+ milyar dolar) yer alıyor.