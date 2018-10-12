Dünyanın gözü bu davada, misyoner Brunson hakim karşısında

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Rahip Burunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson duruşma salonuna doğru hareket etti.

Duruşmanın yapılacağı kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma 09.30'da başlayacak.

ABD BASINI RAHİBİN SERBEST KALACAĞINI İDDİA ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin NBC News kanalında yer alan haberde, ABD ile Türkiye'nin rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştığı iddia edildi. Habere göre, Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor.

Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.

Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (bugün) görülecek.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.

Davanın geçmişi

9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 09:36