Düşen uçaktaki pilotlar kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

AA