Düşen uçaktaki pilotlar kurtarıldı
İzmir'de eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı
Güncel 09.04.2021, 12:44 09.04.2021, 13:41
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
AA
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