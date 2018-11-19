Düşen uçaktan hala haber yok

Sabah saatlerinde Denizli'de düştüğü açıklanan eğitim uçağı enkazı ve mürettebatından şu ana kadar haber alınamadı.

Düşen uçaktan hala haber yok

Sabah saatlerinde düşen eğitim uçağının enkazına ve iki kişilik mürettebatına henüz ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Denizli'de sabah saatlerinde bir eğitim uçağının düştüğü açıklanmıştı.

İlk gelen bilgilere göre uçak Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde ormanlık alana düşmüştü.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin (DHMİ) ihbarı üzerine bölgede arama kurarma çalışması başlatılmıştı.

Denizli Valisi Hasan Karahan da uçağın düştüğü noktaya AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 16:45
Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli'de eğitim uçağı düştü
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