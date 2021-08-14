Düşen yangın uçağında yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir." denildi. Yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebatın isimleri de belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik. Uçak, Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştü. Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz."

Bu arada, uçağın Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahalesi ve sonrasında düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kurtulan olmadı"

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağının Kısık Vadisi mevkisinde düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mürettebatın isimleri belli oldu

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebatın isimleri belli oldu.

Küle dönen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:

"Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2.Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov."

Orman Genel Müdürlüğü: "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız"

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.