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Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Güncel 18.07.2022, 07:28 18.07.2022, 07:55
Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

İlçeye bağlı Hacılar köyünde Orhan Artırmak idaresindeki pat pat devrildi.

Ters dönen aracın altında kalan sürücü, bulunduğu yerden sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.

Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıtmak, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

#Düzce
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