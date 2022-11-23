Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

Geniş bir alanda hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığını. Vatandaşların paniğe kapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Ankara ve İstanbul'dan Kızılay ekipleri bölgeye hareket etti

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen Düzceli vatandaşlarımıza destek sağlamak üzere Düzce, Ankara ve İstanbul'dan ekiplerimiz harekete geçmiştir." denildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce'de meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulunan Şentop şunları kaydetti:

"Düzce'de meydana gelen depremi İstanbul ve Ankara gibi çevre illerde de hissettik. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

"Can kaybı bilgisi bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti;

70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan ikisi 4'ün üzerinde. En son zannediyorum 06.50'de bir 4,3 daha geldi. Bu seviyelerde artçı sarsıntılar olabilir. Bunun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı binalarda durmamak lazım. Şu ana kadar bize bir ağır hasarlı bina ile ilgili bir ihbar veya bilgi gelmedi. Hem Düzce Valimiz, Düzce Belediye Başkanımız, tüm arkadaşlarımızla bir değerlendirme ortaya koyduk. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu.

Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yarım saatlik süreler içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Valilerimiz ile de illeri ile ilgili bilgi aldılar. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle kontrollü bir şekilde veriliyor. Elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Hem doğal gaz olsun elektrik kaçakları olsun bunlarla ilgili tedbire yönelik belli bir periyodda kesinti söz konusu. 70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştik. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD, battaniye olsun diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil.

AFAD: Biri ağır 35 yaralı var

AFAD meydana gelen depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 1, Bolu'da 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Düzce'deki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Altun, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, "Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

Muhtemel asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı

EGM tarafından yapılan açıklamada, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık " ifadelerine yer verildi.

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya: Deprem İstanbul’dan da hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Okullar tedbir amaçlı tatil edildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, tedbir amaçlı okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Atay, paylaştığı mesajında, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bolu ve Sakarya

Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Deprem Sakarya'da da şiddetli hissedildi. Depremin ardından kentin büyük bölümünde vatandaşlar dışarı çıktı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Kocaeli, Zonguldak ve Bartın

Kocaeli'nin İzmit başta olmak üzere birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından dışarı çıktı.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda eşi Gürbüz Demirsoy ile bekleyen vatandaşlardan İnci Demirsoy, gazetecilere, deprem sırasında eşinin uyuduğunu belirterek, "Ben ayaktaydım, o anda sallandığımızı hissettim. Sonra eşimin yanına gittim. 'Sallanıyoruz.' dedim, çıktık sonra. Biz 1999 depremini de yaşadık. Evimiz hasar gördü. Hayatımız değişti, onun için travma yarattı ama o korkuyu yaşıyoruz her an." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Takip ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Merkez üssü Düzce olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. Büyükşehir153 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü.

Düzce'de vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Saat 04.08'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce'deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü Gölyaka'da da sokaklarda hareketlilik hakim.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler'de ve parklarda toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Vatandaşlar, televizyonlardan depremle ilgili bilgi almaya çalışırken, ekipler kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte tarama faaliyetlerini sürdürüyor.