Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın dün hafif semptom göstermesi üzerine test yaptırdığı belirtildi.

Vali Atay'ın testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Sayın Valimiz Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Doktorların tavsiyesi üzerine Sayın Valimizin tedavisi evde devam etmektedir. Sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadeleri kullanıldı.

- "Dualarınızı bekliyorum"

Vali Atay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli Düzceliler. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi. Herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum."

Kaynak: AA