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e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere üye olabilme hizmeti artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Güncel 14.01.2022, 12:06
e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.

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#e devlet #dernek üyelik #başvuru #İçişleri Bakanlığı
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