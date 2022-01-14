e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere üye olabilme hizmeti artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
Güncel 14.01.2022, 12:06
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.
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