Ebru Özkan bu akşam ülkesine dönüyor

İsrail'de haksız yere gözaltına alınan Ebru Özkan nihayet bu akşam Türkiye'ye geri dönüyor

Ebru Özkan bu akşam ülkesine dönüyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Ebru Özkan'ın kızkardeşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada ablasının bu akşam 21:45 uçağı ile Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Turistik amaçlı 3 günlük Kudüs seyahati için yola çıkan Ebru Özkan, 11 Haziran tarihinde dönüşü sırasında geldiği İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Ebru Özkan Kimdir?

27 yaşında olan Ebru Özkan Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alıyor ve özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. 

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 15:06
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