Ebru Özkan Türkiye’ye geldi

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Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Özkan, havalimanında bazı yakınları tarafından karşılandı.