Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı 

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 470 düzensiz göçmen yakalandı. 

Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı 

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 
İpsala, Enez, Meriç ve merkeze bağlı Köşen köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Fas, Tunus, İran, Irak, Filistin, Mısır ve Suriye uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı. 
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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