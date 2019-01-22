Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan bir kişi tutuklandı

Edirne'de askeri yasak bölgede Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 Türk vatandaşından biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birliği askerleri Bosnaköy köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişi tespit etti.

Yakalanan G.E. ve uyuşturucu imal etmek suçundan devam eden dosyası olup, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı olan K.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden G.E. serbest bırakılırken, K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA