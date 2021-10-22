Ege'de korkutan deprem
Didim açıklarında deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğinde ve 4 şiddetinde deprem oldu.
Güncel 22.10.2021, 13:46
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA
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