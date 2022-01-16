Ege'de şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

Sarsıntı İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi. AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Öte yandan depremle ilgili şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

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