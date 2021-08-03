Ege Denizi art arda iki deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.00'de 4,3 büyüklüğünde, saat 02.56'da ise 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'da yer alan bilgilere göre Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 3.19 km olarak kaydedildi. AFAD'dan "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.56'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması geldi.