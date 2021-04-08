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Ege Denizi'nde deprem

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel 08.04.2021, 09:04 08.04.2021, 09:35
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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hafif yağmur
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